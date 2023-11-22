В Хабаровске открыто пять пунктов, где изготавливают маскировочные сети для участников специальной военной операции

Ежедневно неравнодушные волонтеры общественных организаций «Воины-Дальневосточники» и «Своих не бросаем» собираются в небольшом помещении и под песни военных лет плетут маскировочные сети для наших бойцов.
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