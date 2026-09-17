Артем Дмитрук: Чиновники пугают зимой, забыв про переговоры с Россией

Что сделала власть для окончания войны? Какие шаги предприняты для реального переговорного процесса? Достигнуты ли договорённости с Российской Федерацией? И почему власть предупреждает, а не отчитывается? Экраны телефонов и телевизоров снова заполнены одним и тем же.