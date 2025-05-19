«Армия России продолжает наступление. А переговоры пусть идут. Чего не поговорить-то»

СК

Сергей Ковалев

рано пить Боржоми, - "Дональд Трамп видит Россию как одного из важнейших партнёров для Америки на торгово-экономическом направлении". о, как! вопрос из зала - а есть там "парнеры", или там одни лишь вассалы? и, тогда, кем или чем "видит" Россию Донни?.. вот истинно - обещать не значит жениться. Россия выигрывает время. и только это важно. следующий вопрос - а как Россия использует это время? - уже для внутреннего употребления. и тут хотелось бы бОльшего в ясности "куда летим?", "кто виноват?" и "что делать?". замена одних чиновников на других мало что даст, ибо в основе система. а она остается неизменной - бабло рулит.