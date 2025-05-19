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«Армия России продолжает наступление. А переговоры пусть идут. Чего не поговорить-то»

«Армия России продолжает наступление. А переговоры пусть идут. Чего не поговорить-то»

"Я поговорю по телефону с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 утра (17:00 мск - Прим.

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Комментарии
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Сергей Ковалев
рано пить Боржоми, - &quot;Дональд Трамп видит Россию как одного из важнейших партнёров для Америки на торгово-экономическом направлении&quot;. о, как! вопрос из зала - а есть там &quot;парнеры&quot;, или там одни лишь вассалы? и, тогда, кем или чем &quot;видит&quot; Россию Донни?.. вот истинно - обещать не значит жениться. Россия выигрывает время. и только это важно. следующий вопрос - а как Россия использует это время? - уже для внутреннего употребления. и тут хотелось бы бОльшего в ясности &quot;куда летим?&quot;, &quot;кто виноват?&quot; и &quot;что делать?&quot;. замена одних чиновников на других мало что даст, ибо в основе система. а она остается неизменной - бабло  рулит.
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