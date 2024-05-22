В Перми открылись магазины федеральной сети зоотоваров

ВБ

Василий Блохин

Ну да, очень много теперь молодых семей с одним ребенком,а то и вообще без детей,которых просто не желают, заводят собак,а то и двух-трёх.Прививки,пострижки, пелёнки, одежда,корм,в сумме получается что ребёнок обойдётся дешевле,да ещё за ребёнка государство платит.О какой демографии может идти речь,вот азиаты и заполняют наше пространство.