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В Перми открылись магазины федеральной сети зоотоваров

В Перми открылись магазины федеральной сети зоотоваров

Первый магазин сети открылся в ТЦ «Гипер Виват».В Пермь пришла крупная федеральная сеть зоомагазинов «Зоозавр», входящая в группу компаний «Детский мир».

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Комментарии
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ВБ
Василий Блохин
Ну да, очень много теперь молодых семей с одним ребенком,а то и вообще без детей,которых просто не желают, заводят собак,а то и двух-трёх.Прививки,пострижки, пелёнки, одежда,корм,в сумме получается что ребёнок обойдётся дешевле,да ещё за ребёнка государство платит.О какой демографии может идти речь,вот азиаты и заполняют наше пространство.
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