Первый магазин сети открылся в ТЦ «Гипер Виват».В Пермь пришла крупная федеральная сеть зоомагазинов «Зоозавр», входящая в группу компаний «Детский мир».
В Перми открылись магазины федеральной сети зоотоваров
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВБ
Василий Блохин
Ну да, очень много теперь молодых семей с одним ребенком,а то и вообще без детей,которых просто не желают, заводят собак,а то и двух-трёх.Прививки,пострижки, пелёнки, одежда,корм,в сумме получается что ребёнок обойдётся дешевле,да ещё за ребёнка государство платит.О какой демографии может идти речь,вот азиаты и заполняют наше пространство.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии