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Евгений Плющенко ответил недоброжелателям, злорадствовавшим из-за неудачного выступления его сына за сборную Азербайджана

Евгений Плющенко ответил недоброжелателям, злорадствовавшим из-за неудачного выступления его сына за сборную Азербайджана

По его словам, никакой катастрофы не произошло — у сына Александра ещё вся жизнь впереди.  .

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