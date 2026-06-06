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Toyota GR86 2027: стало ещё приятнее рулить. Что изменилось в культовом купе

Toyota GR86 2027: стало ещё приятнее рулить. Что изменилось в культовом купе

Японцы не стали менять формулу успеха, но довели до ума то, что можно было улучшить. Новая версия культового купе получила более чуткий газ, плавные переключения и свежие цвета.

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