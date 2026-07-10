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Парламентская газета

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В Совете ЕС одобрили выделение Венгрии до 10 млрд евро

В Совете ЕС одобрили выделение Венгрии до 10 млрд евро

Власти Венгрии получат от Евросоюза до 10 миллиардов евро. Соответствующий План восстановления и устойчивости страны одобрил Совет ЕС 10 июля, о чем сообщило венгерское представительство при Европейском союзе в соцсети X.

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