В Совете ЕС одобрили выделение Венгрии до 10 млрд евро

Власти Венгрии получат от Евросоюза до 10 миллиардов евро. Соответствующий План восстановления и устойчивости страны одобрил Совет ЕС 10 июля, о чем сообщило венгерское представительство при Европейском союзе в соцсети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии