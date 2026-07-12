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Россиянам назвали признаки поддельных сообщений от банков, госорганов и служб доставки

Россиянам назвали признаки поддельных сообщений от банков, госорганов и служб доставки

Поддельные сообщения от имени банков, госорганов, маркетплейсов и служб доставки выглядят убедительно не только из-за похожего оформления, но и из-за технической схемы, которая стоит за такой рассылкой, рассказал IT-эксперт, инженер-программист .

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