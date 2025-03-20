Куда звонить в Омске, если затопило двор и улицу? Публикуем номера телефонов - обращения нужно передавать в окружные администрации.
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Куда звонить в Омске, если затопило двор и улицу? Публикуем номера телефонов - обращения нужно передавать в окружные администрации.