Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Что должна сделать Россия, чтобы получить преимущество в беспилотной войне

Что должна сделать Россия, чтобы получить преимущество в беспилотной войне

«Думали, что будет кнопка «победить», а опять приходится все скучно делать» — вот так полушуткой эксперты по защите гражданских объектов от вражеских БПЛА обозначили стратегию выхода из непростой ситуации, в которой мы все оказались в 2026 году.

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