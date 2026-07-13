Что должна сделать Россия, чтобы получить преимущество в беспилотной войне

«Думали, что будет кнопка «победить», а опять приходится все скучно делать» — вот так полушуткой эксперты по защите гражданских объектов от вражеских БПЛА обозначили стратегию выхода из непростой ситуации, в которой мы все оказались в 2026 году.
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