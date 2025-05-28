❗️Минцифры РФ рассматривает вариант заменить смс с кодом для подтверждения действий на "Госуслугах" другими способами, в том числе биометрией, сообщил глава ведомства Шадаев.
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❗️Минцифры РФ рассматривает вариант заменить смс с кодом для подтверждения действий на "Госуслугах" другими способами, в том числе биометрией, сообщил глава ведомства Шадаев.
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