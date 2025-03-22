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Царьград

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Комика Бебуришвили обманули мошенники на 5 млн рублей

Комика Бебуришвили обманули мошенники на 5 млн рублей

Аферисты связались с ним, представившись работниками «Почты России».В своем стендап-выступлении русский комик Андрей Бебуришвили поделился историей о том, как стал жертвой мошенников, потеряв свыше 5,2 млн рублей.

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