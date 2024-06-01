Врачи центров медицины ФИФА приняли участие в конференции «СПОРТМЕДФОРУМ»

Специалисты профессиональных спортивных ассоциаций и центров спортивной медицины ФИФА стали участниками международной конференции «СПОРТМЕДФОРУМ», прошедшей 1 июня сразу на двух площадках: в Петербурге и в Сочи.
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