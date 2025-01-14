OpenAI представляет свою предпочтительную версию регулирования ИИ в новом «проекте»

В понедельник OpenAI опубликовала так называемый «экономический проект» для ИИ: живой документ, в котором компания излагает политику, которую она может выработать совместно с правительством США и его союзниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии