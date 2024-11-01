В Бразилии раскритиковали участие Хэмилтона в демозаездах на машине Сенны

В Бразилии недовольны участием Хэмилтона в демозаездах на машине СенныMcLarenДвукратный вице-чемпион Формулы 1, бывший пилот Ferrari и Williams Рубенс Баррикелло намекнул, что он, не Льюис Хэмилтон, должен провести демонстрационные заезды в рамках Гран При Бразилии.