В Бразилии раскритиковали участие Хэмилтона в демозаездах на машине Сенны

В Бразилии недовольны участием Хэмилтона в демозаездах на машине СенныMcLarenДвукратный вице-чемпион Формулы 1, бывший пилот Ferrari и Williams Рубенс Баррикелло намекнул, что он, не Льюис Хэмилтон, должен провести демонстрационные заезды в рамках Гран При Бразилии.
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