В Брянске 26 апреля по проспекту Ленина начнут укладывать асфальт, возможны пробки

С сегодняшнего дня в центре Брянска начнется укладка асфальтобетонного покрытия по проспекту Ленина. - Работы будут вестись на участке автодороги от Ростелекома до пересечения с улицей Горького, - рассказали 26 апреля в пресс-службе ОГИБДД по .