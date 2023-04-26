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В Брянске 26 апреля по проспекту Ленина начнут укладывать асфальт, возможны пробки

В Брянске 26 апреля по проспекту Ленина начнут укладывать асфальт, возможны пробки

С сегодняшнего дня в центре Брянска начнется укладка асфальтобетонного покрытия по проспекту Ленина. - Работы будут вестись на участке автодороги от Ростелекома до пересечения с улицей Горького, - рассказали 26 апреля в пресс-службе ОГИБДД по .

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