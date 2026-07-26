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Владимирские новости

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Владимирская область и Крым обсудили стандартизацию штатных расписаний

Владимирская область и Крым обсудили стандартизацию штатных расписаний

Заместитель начальника управления образования и молодежной политики администрации Владимира Елена Маркова рассказала о полученных экономических эффектах от стандартизации штатных расписаний на муниципальном уровне.

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