Владимирская область и Крым обсудили стандартизацию штатных расписаний

Заместитель начальника управления образования и молодежной политики администрации Владимира Елена Маркова рассказала о полученных экономических эффектах от стандартизации штатных расписаний на муниципальном уровне.
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