Нотариус Радченко: родственники могут не вступать в наследство, узнав о долгах

С внедрением информационных технологий оказание госуслуг становится все проще. Нововведения затронули и процесс вступления в наследство: в 2026 году появилась возможность проверить родственные связи через единый реестр ЗАГС, поднять кредитную историю покойного и провести некоторые бюрократические процедуры онлайн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии