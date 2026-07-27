Нотариус Радченко: родственники могут не вступать в наследство, узнав о долгах

С внедрением информационных технологий оказание госуслуг становится все проще. Нововведения затронули и процесс вступления в наследство: в 2026 году появилась возможность проверить родственные связи через единый реестр ЗАГС, поднять кредитную историю покойного и провести некоторые бюрократические процедуры онлайн.