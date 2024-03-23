Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    кто то  из  прошедших  школу  управленцевНадоевший всем гл...
  • Галина Друзина
    Выслать всех мигрантов, которые хоть мало мальски нарушили наш закон, и хватит завозить мигрантов, их уже у нас в стр..."Мама мне страшно...
  • radiofree RF
    Хорошо,но мало и желательно почаще.Попали, куда надо...

Вампиры ответили...

Связный    текст  я  написать     сейчас  не  могу,  ибо   эмоции.  Поэтому   просто    мысли  вслух.

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