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FiNE NEWS

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Доля московских квартир дешевле 30 млн рублей за год снизилась до 54%

На рынке московской недвижимости стало меньше квартир стоимостью до 30 миллионов рублей. За последний год их доля сократилась на девять процентных пунктов и составила 54 процента от общего объема предложения.

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