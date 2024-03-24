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ВВС США: взаимодействие американских бомбардировщиков и МиГ-31 было безопасным

ВВС США: взаимодействие американских бомбардировщиков и МиГ-31 было безопасным

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов назвали безопасными и профессиональными действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который не допустил над Баренцевым морем нарушения границы РФ двумя американскими бомбардировщиками B-1.

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