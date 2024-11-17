Одеть Еву, как 2B, бесплатно не получится. DLC Nier:Automata для Stellar Blade будет платным ...

Одеть Еву, как 2B, бесплатно не получится. DLC Nier:Automata для Stellar Blade будет платнымПост-релизная поддержка Stellar Blade от Shift Up была настолько сильной, что многие задавались вопросом, будет ли предстоящее дополнение для NieR Automata бесплатным.