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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Одеть Еву, как 2B, бесплатно не получится. DLC Nier:Automata для Stellar Blade будет платным ...

Одеть Еву, как 2B, бесплатно не получится. DLC Nier:Automata для Stellar Blade будет платным ...

Одеть Еву, как 2B, бесплатно не получится. DLC Nier:Automata для Stellar Blade будет платнымПост-релизная поддержка Stellar Blade от Shift Up была настолько сильной, что многие задавались вопросом, будет ли предстоящее дополнение для NieR Automata бесплатным.

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