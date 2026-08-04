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Аргументы и Факты

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Кара настигла Украину за атаку Подмосковья: главная новость СВО 4 августа

Кара настигла Украину за атаку Подмосковья: главная новость СВО 4 августа

Киевский режим предпринял массированную атаку беспилотников на мирные объекты в регионах России. В Ленинградской области силы ПВО сбили 17 дронов, однако в результате атаки в складской зоне Wildberries в Красном Бору вспыхнул пожар, людей пришлось эвакуировать.

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