Кара настигла Украину за атаку Подмосковья: главная новость СВО 4 августа

Киевский режим предпринял массированную атаку беспилотников на мирные объекты в регионах России. В Ленинградской области силы ПВО сбили 17 дронов, однако в результате атаки в складской зоне Wildberries в Красном Бору вспыхнул пожар, людей пришлось эвакуировать.