Кара настигла Украину за атаку Подмосковья: главная новость СВО 4 августа

Киевский режим предпринял массированную атаку беспилотников на мирные объекты в регионах России. В Ленинградской области силы ПВО сбили 17 дронов, однако в результате атаки в складской зоне Wildberries в Красном Бору вспыхнул пожар, людей пришлось эвакуировать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии