Дело генерала из "команды Шойгу" получило новый поворот: Подан иск на 38 млн рублей

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Леонид Ла Рошель

Уметь набивать карманы в условиях, когда страна воюет "со всем цивилизованным человечеством" - вот главная задача профессионального военного, руководителя управления в МО. Да, это вам не мелочь по карманам тырить... Может предложить кровью искупить свои грехи этим "профессиональным военным", в "штурмовиках" на СВО?