Дело начальник Главного управления связи Минобороны, генерала Вадима Шамарина из "команды Шойгу", получило новый поворот.
Дело генерала из "команды Шойгу" получило новый поворот: Подан иск на 38 млн рублей
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Уметь набивать карманы в условиях, когда страна воюет "со всем цивилизованным человечеством" - вот главная задача профессионального военного, руководителя управления в МО. Да, это вам не мелочь по карманам тырить... Может предложить кровью искупить свои грехи этим "профессиональным военным", в "штурмовиках" на СВО?
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13 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Для этого нужно и совесть, и честь, и мужество иметь. Но у этого ворья наряженного в генеральские мундиры ни того, ни другого, ни третьего.
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9 час.
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