Билеты на поезд подорожали

Стоимость билета на единственный внутренний маршрут, который все еще обслуживает предприятие «Железная дорога Молдовы», выросла с 27 леев до 170 леев, а тарифы на перевозку грузов будут скорректированы в ближайшее время.
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