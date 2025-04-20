Сезон фонтанов стартовал в некоторых городах России: когда везде откроют фонтаны в 2025 году Ольга БезродняяКаждый год запуск фонтанов становится важным событием для городов, символизируя начало теплого сезона и не терпится узнать, когда они будут открыты в 2025 году.