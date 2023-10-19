Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин и Си: секретные секреты

Путин и Си: секретные секреты

Доброй ночи, Империя. 17-18 октября Начальник был в Китае. Он уже третий раз участвовал в форуме “Пояс и путь” – а так как это был всего лишь третий форум по счету, можно с полной уверенностью сказать, что пока еще не было ни одного форума без Путина.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Хлёстко, и самое главное, хочется верить написанному. Только один вопрос автору, пусть не обижается: А народу-то какая выгода от целования Великих Кормчих? Трудовой народ имеется в виду. Трубу с газом Миллер утопил, а ему платят по 5 лимонов за сутки, теперь новый муравей Новак поволокёт её в Китай мимо своих сёл и деревень под рукоплескание сопливых от холода, но радостных за политику вождей, жителей этих селений? Ответ: &quot;всё делается во благо народа&quot;, скажу сразу меня не удовлетворяет.
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7 час.
ВТ
Врам Тавризов
Несколько развязная манера изложения у автора
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7 час.

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