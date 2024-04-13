Для Украины под руководством президента Владимира Зеленского «всë кончено», поскольку даже главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский официально признал, что обстановка на фронте существенно обострилась.
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