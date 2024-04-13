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Французский политик констатировал «конец Украины Зеленского»

Французский политик констатировал «конец Украины Зеленского»

Для Украины под руководством президента Владимира Зеленского «всë кончено», поскольку даже главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский официально признал, что обстановка на фронте существенно обострилась.

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