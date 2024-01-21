24 интересных факта о культовом мультсериале "Утиные истории", о которых многие не знают

Приключения Скруджа Макдака, его племянников и друзей настолько плотно засели в наши детские души, что даже сегодня при упоминании этого культового мультсериала у многих побегут по телу приятные ностальгические мурашки.
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