Эволюция "Талибана"*: все познается в сравнении

РИА Новости/Алексей Куденко Движение "Талибан"*, изначально укомплектованное талибами – студентами исламских духовных училищ, по сути, близко к учению Мухаммада Ваххабовича Тамими, в XVIII веке объявившему недопустимым все появившееся после седьмого века, когда проповедовал Мухаммад Абдуллахович Курейшин.
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