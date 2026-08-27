🔔 До старта 5 дней. Календарь перевернём и снова 1 сентября Тысячи ребят по всей стране сядут за парты.
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🔔 До старта 5 дней. Календарь перевернём и снова 1 сентября Тысячи ребят по всей стране сядут за парты.