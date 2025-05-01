Минобороны РФ: экипаж Су-34 ударил по ВСУ в зоне действия группировки «Центр»

Были использованы авиационные фугасные бомбы Экипаж истребителя Су-34 российской армии нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне действия группировки «Центр», сообщили в Министерстве обороны России.
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