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Ростех

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Ростех помог модернизировать более тысячи вышек сотовой связи

Ростех помог модернизировать более тысячи вышек сотовой связи

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех за два года поставил различным заказчикам более 10 тысяч промышленных аккумуляторов для источников бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования.

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