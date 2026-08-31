Ростех помог модернизировать более тысячи вышек сотовой связи

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех за два года поставил различным заказчикам более 10 тысяч промышленных аккумуляторов для источников бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования.
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