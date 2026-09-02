ГИБДД получила новые полномочия для борьбы с фиктивным техосмотром

Госавтоинспекция получила новые полномочия для борьбы с фиктивным техосмотром. Как пишет «Коммерсантъ», с 1 сентября полиция может оперативно отключать от информационной системы операторов, которые оформляют диагностические карты на автомобили без реальной проверки.