ГИБДД получила новые полномочия для борьбы с фиктивным техосмотром

Госавтоинспекция получила новые полномочия для борьбы с фиктивным техосмотром. Как пишет «Коммерсантъ», с 1 сентября полиция может оперативно отключать от информационной системы операторов, которые оформляют диагностические карты на автомобили без реальной проверки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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