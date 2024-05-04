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Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни планируют расширить стадион «Рексхэма» до 45-55 тысяч мест: «На игру сможет прийти весь город»

Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни планируют расширить стадион «Рексхэма» до 45-55 тысяч мест: «На игру сможет прийти весь город»

В 2022 году вышел сериал «Добро пожаловать в Рексхэм» о том, как Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни купили футбольный клуб.

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