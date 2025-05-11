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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Краснодара» Са о том, что отрыв от «Зенита» сократился до 1 очка: «Это никак не должно на нас сказаться. Будем продолжать делать свою работу»

Хавбек «Краснодара» Са о том, что отрыв от «Зенита» сократился до 1 очка: «Это никак не должно на нас сказаться. Будем продолжать делать свою работу»

– Перед матчем с ЦСКА (0:1) сидело в голове, что уже после этого тура вы могли выиграть золотые медали?  – Нет.

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