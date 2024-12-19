Осужденным в российских СИЗО разрешили длинные свидания и звонки родным

С 20 декабря осужденным в России, которые находятся в СИЗО или были переведены туда из колонии для участия в следственных или судебных действиях, разрешается иметь трехдневные свидания и телефонные разговоры с родственниками.
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