Анализ движений глаз поможет определять уровень агрессии у подростков

Аутоагрессия — агрессия, направленная на себя, гетероагрессия — во внешний мир. Специалисты подчеркивают важность ранней и точной диагностики ауто- и гетероагрессивных наклонностей для предотвращения нежелательных действий.
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