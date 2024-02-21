В США пообещали обучить 12 пилотов ВСУ управлению F-16 к августу

В США ожидают, что подготовка 12 пилотов Вооруженных сил Украины и обучение украинских экипажей управлению F-16 завершится с мая по август 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ВВС США.
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