Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В США пообещали обучить 12 пилотов ВСУ управлению F-16 к августу

В США пообещали обучить 12 пилотов ВСУ управлению F-16 к августу

В США ожидают, что подготовка 12 пилотов Вооруженных сил Украины и обучение украинских экипажей управлению F-16 завершится с мая по август 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ВВС США.

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