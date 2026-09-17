Ким Ган Иль: США провоцируют создание ядерного щита в КНДР

В 2026 году на 13-м Сяншаньском форуме в Пекине замминистра обороны КНДР Ким Ган Иль заявил, что враждебная политика США на протяжении 80 лет вынуждает Пхеньян укреплять ядерный щит, основываясь на анализе угроз национальной безопасности.