Спрос на комбинированную ипотеку вырос в России

Известия/Константин Кокошкин В России на четверть вырос спрос на комбинированную ипотеку. Как выяснили "Известия", в числе причин подорожавшая недвижимость, из-за чего не все заемщики укладываются в субсидируемые лимиты, а это 6 миллионов рублей в регионах и 12 – в Москве и Санкт-Петербурге.