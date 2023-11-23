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Спрос на комбинированную ипотеку вырос в России

Спрос на комбинированную ипотеку вырос в России

Известия/Константин Кокошкин В России на четверть вырос спрос на комбинированную ипотеку. Как выяснили "Известия", в числе причин подорожавшая недвижимость, из-за чего не все заемщики укладываются в субсидируемые лимиты, а это 6 миллионов рублей в регионах и 12 – в Москве и Санкт-Петербурге.

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