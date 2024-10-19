Захарова прокомментировала слова капитана о кораблях США перед ЧП на «Северных потоках»

Политика как она есть

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания капитана датского порта Йона Анкера Нильсена о том, что он видел американские военные корабли в экономической зоне Дании меньше, чем за неделю ЧП на «Северных потоках».