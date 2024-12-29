Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по голевым передачам в НХЛ

Российский нападающий Никита Кучеров, играющий за хоккейный клуб (ХК) «Тамп-Бэй Лайтнинг», набрал три очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс», состоявшегося 29 декабря.
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