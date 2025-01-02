Депутат Рады Дубинский заявил, что бывший главком ВСУ Залужный верит в гадалок

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, арестованный и находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный верит гадалкам.
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