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Депутат Рады Дубинский заявил, что бывший главком ВСУ Залужный верит в гадалок

Депутат Рады Дубинский заявил, что бывший главком ВСУ Залужный верит в гадалок

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, арестованный и находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный верит гадалкам.

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