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Курские новости

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ВАЗ сбил трёхлетнюю девочку на улице Энгельса в Курске

ВАЗ сбил трёхлетнюю девочку на улице Энгельса в Курске

Ребёнок попал в больницу после наезда автомобиля ВАЗ-21074 в Шоссейном переулке.ДТП произошло накануне около полудня в районе дома № 90/1 по улице Энгельса.

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