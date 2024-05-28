Будет что-то выпрашивать? Зеленский запланировал визит в Бельгию

Президент Украины Владимир Зеленский прилетит в Бельгию для подписания соглашения о безопасности, а также обсуждения вопроса предоставления стране самолетов F-16 и ходе обучения летчиков и техников для них.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии