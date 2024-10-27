Закрепление ВС РФ в Шахтёрском открывает перспективу ликвидации противника на Времьевском выступе и охвата гарнизона в Курахово Российская армия закрепилась в населённом пункте Шахтёрское.
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Закрепление ВС РФ в Шахтёрском открывает перспективу ликвидации противника на Времьевском выступе и охвата гарнизона в Курахово Российская армия закрепилась в населённом пункте Шахтёрское.
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