Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +20°, облачно• Севастополь: +19°, облачно• Ялта: +18°, дождь• Алушта: +19°, дождь• Евпатория: +18°, облачно• Саки: +20°, облачно• Бахчисарай: +20°, облачно• Джанкой: +23°, облачно• Судак: +18°, облачно• Феодосия: +19°, облачно Читать подробнее>>> .
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