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Новое исследование раскрывает связь между сосудистой деменцией и нарушением глимфатической системы

Новое исследование раскрывает связь между сосудистой деменцией и нарушением глимфатической системы

Медицинская школа Кека Университета Южной Калифорнии представила результаты нового исследования, которое выявило биомаркер DTI-ALPS, связывающий дисфункцию глимфатической системы с развитием сосудистой деменции.

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