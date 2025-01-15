Новое исследование раскрывает связь между сосудистой деменцией и нарушением глимфатической системы

Медицинская школа Кека Университета Южной Калифорнии представила результаты нового исследования, которое выявило биомаркер DTI-ALPS, связывающий дисфункцию глимфатической системы с развитием сосудистой деменции.
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