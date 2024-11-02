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Депутат Госдумы посоветовал россиянам отключить важные аккаунты от сервисов Google

Депутат Госдумы посоветовал россиянам отключить важные аккаунты от сервисов Google

Член Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин призвал граждан России отключить аккаунты, подключенные к государственным или банковским ресурсам, от сервисов Google и перевести их на отечественные аналоги.

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